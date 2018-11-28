2018/11/28 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أصدر مركز الأزهر للفتوى على صفحته في فيسبوك، بياناً حذر فيه من خطورة ممارسة لعبة pubg، وذلك بعد أن كانت الدافع وراء جريمة قتل ارتكبها مؤخراً طالب في محافظة الإسكندرية.وأوضح المركز في بيانه أنه “تابع ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ألعاب تخطف عقول الشباب خاصة وكثير من أفراد المجتمع، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزهر معلقاً على لعبة “بوبجي”: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزهر معلقاً على لعبة “بوبجي”: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).