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الأزهر معلقاً على لعبة “بوبجي”: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
2018/11/28 | 15:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أصدر مركز الأزهر للفتوى على صفحته في فيسبوك، بياناً حذر فيه من خطورة ممارسة لعبة pubg، وذلك بعد أن كانت الدافع وراء جريمة قتل ارتكبها مؤخراً طالب في محافظة الإسكندرية.

وأوضح المركز في بيانه أنه “تابع ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ألعاب تخطف عقول الشباب خاصة وكثير من أفراد المجتمع، […]

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