العراق يفقد 2500 ميغاوات من الكهرباء جراء زلزال إيران

2018/11/28 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، إنها "فقدت 2500 ميغاوات/ ساعية من الكهرباء، جرّاء توقف إمدادات الغاز من إيران، بسبب الزلزال الذي ضربها مؤخراً".وكان زلزال بقوة 6.3 درجات، ضرب مناطق بكوردستان إيران، يوم الاثنين، شعر به سكان معظم مناطق العراق.ويغذي الغاز القادم من إيران محطات توليد طاقة كهربائية عاملة في العراق، لأغراض الاستهلاك المحلي.وأوضحت الوزارة في بيان، أن "أنابيب الغاز المصدرة إلى العراق تأثرت نتيجة الزلزال، وأدى إلى توقف 3 محطات، نجم عنه زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد وديالى وكركوك والفرات الأوسط".وبدأ العراق استيراد الغاز من إيران منذ يونيو/ حزيران 2017، بمعدل تصدير يومي يبلغ 14 مليون متر مكعب، لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية.وقالت الوزارة إنها "نسقت مع وزارة النفط، لتعويض محطات وزارة الكهرباء، وتجهيزها بالوقود البديل، لتشغيل المحطات التي توقفت بسبب توقف أنبوب الغاز الإيراني". وينتج العراق في المجمل 16 ألف ميغاوات/ ساعية من الكهرباء، لكنه يحتاج إلى أكثر من 23 ألف ميغاوات لتلبية الحاجة المحلية.

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