الإندبندنت.. إتمام بريكست دون اتفاق قد يؤدى إلى فوضى على الحدود

2018/11/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت لجنة الحسابات العامة البرلمانية بمجلس العموم البريطاني من حدوث “فوضى” على الحدود البريطانية، في حال لم يحظ اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالموافقة البرلمانية، وإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء عن اللجنة البرلمانية، أن وزارة النقل البريطانية غير مستعدة على نحو “مثير للقلق” للتعامل مع نتائج إتمام الانسحاب دون اتفاق، الأمر الذي يزيد من احتمالات حدوث “اضطرابات كبيرة“.

وكانت اللجنة البرلمانية قد أثارت مخاوف، في وقت سابق، بشأن افتقار الإدارات والمنظمات الحكومية، الاستعدادات اللازمة لسيناريو الخروج دون اتفاق.

يأتي تقرير اللجنة البرلمانية الأخير في الوقت الذي أطلقت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حملة لمدة أسبوعين، تهدف إلى إقناع نواب البرلمان بدعم اتفاق الانسحاب الذي قامت بتقديمه، فيما هدد نحو 90 نائبًا عن الحزب المحافظ بالتصويت ضد الاتفاق المُقترح، الأمر الذي يزيد من احتمالات رفض العموم البريطاني للاتفاق، المقرر التصويت عليه في الـ11 من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت “الإندبندنت” أن رفض اتفاق بريكست يترك للحكومة ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط لتأمين اتفاق خطة بديلة قبل موعد انسحاب بريطانيا الفعلي من الاتحاد.

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