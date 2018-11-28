روسيا تبني 12 غواصة حديثة للقوات البحرية

2018/11/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم نشر المزيد من صواريخ اس-400 أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم مع تصاعد التوترات مع أوكرانيا بسبب احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد طواقمها.

وتنشر روسيا باستمرار العتاد العسكري الجديد في القرم منذ أن ضمتها من أوكرانيا عام 2014، وجاء إعلان روسيا نشر الصواريخ في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع كييف بشأن مواجهة يوم الأحد.

قال مراسل لرويترز في القرم إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف اليوم الأربعاء.



ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ واقعة الأحد.

وأعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية في بعض أجزاء البلاد بعد الاستيلاء على سفنها قائلة إنها تخشى من غزو روسي محتمل.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية قوله إن كتيبة من صواريخ إس-400 ستنقل إلى القرم قريبا وتصبح جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام.

ويرجح أن يكون نشر الصواريخ مخطط له منذ فترة طويلة لكن توقيت الإعلان عنه بدا أنه يهدف إلى توجيه رسالة لأوكرانيا والغرب مفادها أن روسيا جادة في الدفاع عما تعتبرها اراضيها ومياهها.

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