باريس سان جيرمان يلتقي ليفربول بدوري أبطال أوروبا

2018/11/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، الإثنين، أسماء الفائزين بكافة فئات الجائزة، والتي تعد الأكبر في العالم، على صعيد قيمة الجوائز الرياضية وتعدد فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في الإمارات والوطن العربي والعالم.

حضر المؤتمر، مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومصطفى العرفاوي، عضو مجلس الأمناء، رئيس لجنة التحكيم بالجائزة، وموزة المري، أمين عام الجائزة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وحصد المصري محمد إيهاب، لاعب رفع الأثقال، جائزة أفضل رياضي عربي، ضمن فئات الدورة العاشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

يأتي ذلك بعدما حصل إيهاب، على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال، وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كيلو جراما لعام 2017، وهو أول عربي يفوز بـ 3 ذهبيات في تاريخ مشاركات العرب في بطولات العالم لرفع الأثقال.

وفاز محمد أحمد البلوشي، بجائزة الرياضي المحلي، بعدما حصد كأس العالم لفئة الدراجات النارية 2018.

وتقاسم جائزة الإداري المحلي، ناصر عبد الرازق المرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وأسامة الشعفار، لرئاسته الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية للفترة 2017-2021.

ونال جائزة الفريق المحلي، طاقم التحكيم الإماراتي بكأس العالم 2018، والذي ضم محمد عبد الله حسن حكما للساحة، والمساعدين محمد يوسف الحمادي وحسن محمد المهري، بعدما بات أول طاقم تحكيم إماراتي كامل، يشارك لأول مرة في تاريخ الدولة في نهائيات كأس العالم.

ونالت جائزة المؤسسة المحلية، القيادة العامة لشرطة دبي، لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي 2021، ومؤشرات التنافسية العالمية في المجال الأمني.

ونال جائزة الإداري العربي، السعودي مبارك سويلم السويلم، لجهوده في تطوير وتوحيد الإشراف على الألعاب الجوية في آسيا، من خلال رئاسته للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية.

ونال جائزة المدرب العربي، المصرية نادية عبد الحميد عبد الحفيظ، لإسهامها كمدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية والعالمية.

وذهبت جائزة الفريق العربي، لمنتخب مصر للإسكواش للرجال، لفوزه ببطولة العالم للرجال عام 2017.

ونال جائزة المؤسسة العالمية، بالنسبة للاتحاد الدولي الصيفي، الاتحاد الدولي للمصارعة، لمنهجية الاتحاد الفريدة والشاملة لتنظيم برامج التدريب على المصارعة.

فيما نال جائزة المؤسسة العالمية، بالنسبة للجنة البارالمبية الوطنية، اللجنة البارالمبية اليابانية، لمبادرتها في نشر الحركة البارالمبية من خلال إدراج برنامج تعليمي في المناهج الدراسية الرسمية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، يسهم في إعطاء القيم البارالمبية.

وتأهل لنيل جائزة رياضي ناشئ محلي، حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، 6 رياضيين ورياضيات ناشئين، سيتم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة، وهم بلقيس عبد الكريم وفاطمة سالم خصيف وأحمد فيصل النقبي ولمياء طارق وعمران أحمد الحوسني وعبد الله خليل المنصوري.

وبالنسبة لجائزة رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، فقد منحت لأربعة رياضيين شباب عرب، حققوا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين، وهم المصري أحمد أسامة الجندي والسعودي محمد عايض العسيري والمغربية فاطمة الزهراء والإماراتي عمر المرزوقي.

ونال جائزة رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى، التونسي صالح الماجري، وهو من أفضل وأنجح اللاعبين العرب في تاريخ كرة السلة العربية، وساهم في تحقيق ألقاب أوروبية مع ريال مدريد الإسباني.

أما جائزة رياضي حقق إنجاز في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم)، منحت مناصفة بين المغربي عبد النور الفديني والإماراتي أحمد مبارك المطيوعي.

وحصد محمد صلاح، جائزة الرياضي العربي المتميز، ونال المستشار تركي آل الشيخ، جائزة الشخصية الرياضية العربية، واقتنص خلدون خليفة المبارك، جائزة الشخصية الرياضية المحلية.

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