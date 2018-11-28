روعي جروفي - التحدي الكبير والقديم أمام المفوض الجديد لسلك خدمات الدولة

2018/11/28 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #روعي_جروفي *بالرغم من أن نسبة العاملين العرب في سلك الدولة بتصاعد مستمر، وتصل اليوم إلى %11,3 إلا أنه في 15 وزارة لا يوجد ولو موظّف عربي واحد، وفي 32 وزارة كانت نسبة تمثيل الموظفين العرب أقل من %5.زد على ذلك أن %0,3 فقط من مجمل الموظفين العرب يشغلون وظائف إدارية رفيعة المستوى*تم مؤخرًا تعيين البروفسور دانييل هرشكوفيتس لمفوّض سلك خدمات الدولة، حيث تنتظره مهمة هامة ألا وهي النهوض بمجال الت......

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