English | وظائف


راهب حزب الدعوة المثبت بالدليل فسادة حر طليق في العراق بالوثيقة
2018/11/28 | 15:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية  في بلد لا يحاسب في السارق ولا الفاسد كسابقه زياد القطان بعد ان سرق اكثر من ٢ مليار دولار بالدليل والوثائق اليوم يعود الينا فلاح السوداني ويطلق سراحه بعد ان تم اثبات فساده حصلنا على وثيقة صادرة من اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، تتضمن الإفراج عن وزير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راهب حزب الدعوة المثبت بالدليل فسادة حر طليق في العراق بالوثيقة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راهب حزب الدعوة المثبت بالدليل فسادة حر طليق في العراق بالوثيقة) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راهب حزب الدعوة المثبت بالدليل فسادة حر طليق في العراق بالوثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).


كامل التفاصيل في: اليوم الثامن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الانواء الجوية تنشر تقريرا عن هزة ارضية جديدة في العراق
⋙ اختتام دورة اعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية في كربلاء
⋙ مقربون من الصدر يرفعون شعار “جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا”
⋙ الوقف الشيعي يخصص مساعدات مالية وطبية لجرحى الحشد الشعبي
⋙ قائد شرطة صلاح الدين: هناك تنسيق عال مع الحشد الشعبي وما حصل امس سوء فهم
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | سائقو الشاحنات في محافظة بابل يناشدون عبر التغيير حل أزمتهم بعد منعهم من دخول المحافظة
⋙ بالفيديو: سيارات المواطنين تدخل المنطقة الخضراء «المحصّنة» لأول مرة بعد 2003
⋙ بالصورة.. مكتب الصدر في النجف يرفع لافتات مثيرة
الأكثر شيوعا