2018/11/28 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قام طيران الحشد الشعبي، بتنفيذ عملية استطلاع جوي لتشخيص المناطق الرخوة في قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقال مصدر في الحشد، إن ” مديرية طيران الحشد الشعبي نفذت عملية استطلاع جوي لتشخيص المناطق الرخوة في قاطع عمليات سامراء ضمن محافظة صلاح الدين”، مضيفة ان ” عملية الاستطلاع اسفرت عن تشخيص مواطن الضعف”.وبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الحشد الشعبي ينفذ عملية استطلاع جوي لتشخيص المناطق الرخوة في صلاح الدين alansaar.

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