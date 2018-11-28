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طيران الحشد الشعبي ينفذ عملية استطلاع جوي لتشخيص المناطق الرخوة في صلاح الدين
2018/11/28 | 15:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

قام طيران الحشد الشعبي، بتنفيذ عملية استطلاع جوي لتشخيص المناطق الرخوة في قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر في الحشد، إن ” مديرية طيران الحشد الشعبي نفذت عملية استطلاع جوي لتشخيص المناطق الرخوة في قاطع عمليات سامراء ضمن محافظة صلاح الدين”، مضيفة ان ” عملية الاستطلاع اسفرت عن تشخيص مواطن الضعف”.

وبين […]

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