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بالوثيقة.. الإفراج عن أشهر وزير بـ”الفساد”
2018/11/28 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وثيقة صادرة من محكمة قضاء الرصافة الإتحادية، عن شمول وزير التجارة الأسبق المدان بقضايا فساد (عبد الفلاح السوداني) بقانون العفو العام.

وجاء في الوثيقة ان العقو جاء بعد تنازل وزارة التجارة عن حقها العام في الدعوى القضائية ضد السوداني، وتقرر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه وإخلاء سبيله من السجن وإشعار الجهة المودع […]

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