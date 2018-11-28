2018/11/28 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وثيقة صادرة من محكمة قضاء الرصافة الإتحادية، عن شمول وزير التجارة الأسبق المدان بقضايا فساد (عبد الفلاح السوداني) بقانون العفو العام.وجاء في الوثيقة ان العقو جاء بعد تنازل وزارة التجارة عن حقها العام في الدعوى القضائية ضد السوداني، وتقرر إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه وإخلاء سبيله من السجن وإشعار الجهة المودع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الإفراج عن أشهر وزير بـ”الفساد”) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الإفراج عن أشهر وزير بـ”الفساد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).