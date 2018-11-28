التربية النيابية تصدر بيانا بشأن 'اعتداء' محافظ نينوى على مدير مدرسة في المحافظة

2018/11/28 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أصدرت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن "اعتداء" محافظ نينوى نوفل العاكوب على مدير مدرسة في المحافظة.وقالت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه محافظ نينوى (نوفل العاگوب ) وهو يقوم بمحاسبة وتعنيف مدير مدرسة على اثر قيامه بضرب مجموعة من التلاميذ ، حيث قام المحافظ باستخدام الفاظ لا تليق بمكانة ومنصب المحافظ كونه الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة والمسؤول عن حفظ الأمن والنظام والحفاظ على قيمة ومكانة الوظيفة العامة وحسن سير المرفق العام".

واضافت انه "في الوقت الذي ترفض لجنة التربية النيابية رفضاً قاطعاً أستخدام أسلوب العنف مع أبنائنا التلاميذ والطلبة لما له من آثار سلبية على نفسيتهم بشكل خاص وعلى العملية التربوية بشكل عام كون هذا الأسلوب يؤدي الى جعل المدارس بيئة طاردة لهم وهذا عكس ما نسعى ونصبوا اليه".وتابعت "إلا إننا في الوقت نفسه نستنكر و بشده ما قام به المحافظ من اسلوب مهين ليس لشخص مدير المدرسة فحسب وانما للأسرة التربوية بشكل عام كون المعلم ركن هام من أركان العملية التربوية يحتم علينا جميعا حفظ كرامته كونه يحمل رسالة مقدسة سامية وكان الأولى بالمحافظ اللجوء الى الصلاحيات التي منحت اليه بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 في المادة 31/ثامنا والتي تنص على ( اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بحق موظفي الدولة والعاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ) سيما وانه أقسم كما تشير المادة (29) من القانون اعلاه بان يرعى شؤون المحافظة وأن يؤدي عمله باخلاص و صدق وامانه وحيادية".واستطردت "اليس المدارس بكوادرها مؤسسات تربوية تعمل تحت رعاية وكنف المحافظ المعني كونه الرئيس التنفيذي الأعلى بحكم القانون فأين الامانة والحيادية في رعاية شؤون المحافظة ومؤسساتها والتعامل مع كوادرها سيما وان المحافظ خالف القسم الذي الزم به نفسه وكذلك خالف قانون حماية المعلمين والمدرسين و المشرفين و المرشدين التربويين رقم (8)لسنة 2018 في المادة (4/اولا) كون الفعل الذي قام به المحافظ اتجاه مدير المدرسة يعد اعتداء معنوي على كرامة مدير المدرسة سيكون له آثاره السلبية على حياته المهنية وعلاقاتهُ مع زملائه في المدرسة وتلامذته ناهيك عن ما اصابه من تشهير تعرض له نتيجة نشر هذا التسجيل والذي يعاقب عليه القانون ايضاً".

واشارت الى انه "سيكون للجنة التربية النيابية اجراءاتها بهذا الصدد بما يحتمه عليها الواجب الوطني والانساني اتجاه الاسرة التربوية بما يعزز حفظ كرامة ومكانة هذه المهنة المقدسة وفق السياقات الادارية و القانونية".

واكدت انها "تقف بالضد من اي اعتداء سواء كان على الأسرة التربوية أو على ابنائنا التلاميذ أو الطلبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تصدر بيانا بشأن 'اعتداء' محافظ نينوى على مدير مدرسة في المحافظة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تصدر بيانا بشأن 'اعتداء' محافظ نينوى على مدير مدرسة في المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).