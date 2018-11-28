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مصدر رسمي: اعلان نتائج تعيينات التربية سيكون خلال 24 ساعة
2018/11/28 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

افاد مدير تربية ذي قار، رياض العمري، بانه سيجري الاعلان عن نتائج تعيينات التربية في غضون 24 ساعة.

وقال العمري في خبر عاجل بثه تلفزيون الناصرية المحلي، ان الاعلان عن نتائج تعيينات المديرية العامة للتربية سيكون خلال وقت اقصاه 24 ساعة.

موضحا ان العاملين في المديرية يعملون على توزيع الدرجات الوظيفية على اقسام المديرية وفقا للتفاضل بالشروط التي اقرتها الامانة العامة لرئاسة الوزراء والحكومة المحلية في ذي قار.

انتهى.

شبكة اخبار الناصرية:افاد مدير تربية ذي قار، رياض العمري، بانه سيجري الاعلان عن نتائج تعيينات التربية في غضون 24 ساعة.وقال العمري في خبر عاجل بثه تلفزيون الناصرية المحلي، ان الاعلان عن نتائج تعيينات المديرية العامة للتربية سيكون خلال وقت اقصاه 24 ساعة.موضحا ان العاملين في المديرية يعملون على توزيع الدرجات الوظيفية على اقسام المديرية وفقا للتفاضل بالشروط التي اقرتها الامانة العامة لرئاسة الوزراء والحكومة المحلية في ذي قار.انتهى.

خبر عاجل: 

نعم

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