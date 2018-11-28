2018/11/28 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية في تعليق له احمد الكناني اليوم وهو نائب عن كتلة صادقون على موافقة مجلس النواب الاميركي بفرض عقوبات على فصائل عراقية من بينها العصائب ، فيما دعا وزارة الخارجية العراقية للرد بشكل مباشر .حيث كشف الكناني في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن أن “ادراج العصائب ضمن قائمة المنظمات المتطرفة وفرض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصائب ترد على ترامب بشدة بعد فرض العقوبات عليها شاهد ماذا قالوا صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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