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النجباء لترامب: لا تنسى هروب قنصليتك من البصرة
2018/11/28 | 15:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد رد رئيس حركة النجباء المنضوية تحت لواء هيأة الحشد الشعبي أكرم الكعبي، اليوم الأربعاء، على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون عقوبات ضد بعض الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد و “المرتبطة بإيران”.

وقال الكعبي مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”، إنه “للتذكير، لا تنسى هروب قنصليتك […]

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