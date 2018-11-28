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هام بارزاني يكشف خفايا واسرار لقائه مع عبد المهدي ماذا جرى في هذه الليلة
2018/11/28 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم مسعود بارزاني وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

حيث كشف بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في اربيل تابعته اليوم الثامن “خلال زيارتنا الى بغداد، توصلنا خلال لقائنا بعبد المهدي، إلى أن حل مشكلة المناطق خارج إقليم كردستان ( المتنازع عليها …

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