انخفاضاً جديداً بقيمة الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية

2018/11/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا في بورصة الكفاح والاسواق المحلية .وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119.500 دينار.فيما كانت الأسعار ليوم امس الثلاثاء 119.650 ديناراً.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة جاءت كالتالي: سعر بيع الدولار = 120.000 دينار.سعر شراء الدولار = 119.000 دينار.

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