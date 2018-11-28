الرئيس السوداني يعتزم زيارة العراق

2018/11/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



أكد رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني معتز موسى، الأربعاء، قوة ومتانة وأزلية العلاقات بين السودان والعراق، كاشفاً عن زيارة قريبة للعراق.

وذكر بيان للرئيس السوداني، تلقته "عين العراق نيوز"، خلال لقائه بسفير العراق لدى الخرطوم حسين العامري، على "أهمية تطوير تلك العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين"، مؤكدا "حرص السودان على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق في جميع المجالات".

من جانبه، قال السفير العراقي، بحسب البيان، إن "اللقاء تطرق إلى مسيرة العلاقات السودانية العراقية، وتقوية التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات الزراعة والنفط وتبادل الخبرات"، كاشفا عن "زيارة قريبة لرئيس مجلس الوزراء السوداني للعراق، وذلك تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين".



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