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اليوم.. الشارع الرياضي يترقب جوائز آسيا 2018
2018/11/28 | 15:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رياضية- كلكامش برس؛ تحتفل قارة آسيا، مساء اليوم الأربعاء، بإعلان توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، تحت رعاية شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان قابوس.

ويبدأ الحفل، الذي سيقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمقطع افتتاحي وتقديم دروع تذكارية من رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ورئيس […]

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