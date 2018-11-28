الدعلج بقبضة العدالة من هو الدعلج شاهد التفاصيل

2018/11/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أعلنت اليوم قايدة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على متهم يكنى بـ”عباس الدعلج” بعملية امنية في سبع البور، شمالي العاصمة.حيث تسلمت صحيفة اليوم الثامن نسخة من بيان القيادة أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من تنفيذ واجب وفق معلومات …

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