ولي العهد السعودي يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة الـ20

2018/11/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ20.وكان ولي العهد السعودي غادر تونس

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