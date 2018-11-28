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واشنطن بوست: الكونغرس والشعب مطالبان بالدفاع عن القيم الأميركية
2018/11/28 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علقت افتتاحية لواشنطن بوست على ما وصفته بتنصل الرئيس ترامب “الجبان” من قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بأنه يُلزِم الشعب الأميركي

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