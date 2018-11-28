رئيس أوكرانيا يحذر: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا هاجمتنا

2018/11/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو من أن روسيا ستواجه عواقب جادة إذا هاجمت جارتها أوكرانيا، وذلك بعد أيام من قيام موسكو بالاستيلاء على 3 سفن بحرية أوكرانية وأفراد طاقمها تحت مزاعن تواجدهم داخل المياه الروسية بشكل غير قانوني.

وقال رئيس أوكرانيا في تصريحات لشبكة إن.بي.سي.نيوز، أمس الثلاثاء: "سنقاتل من أجل حريتنا وسنقاتل من أجل ديمقراطيتنا وسنقاتل من أجل أرضنا".

وتابع: أن الروس سوف يدفعون ثمناً باهظاً إذا هاجمونا.

وشهدت العلاقة الأوكرانية الروسية أزمة جديدة هذا الأسبوع بعد استيلاء موسكو على 3 سفن من تابعة للبحرية الأوكرانية وطاقمها المكون من 23 فرداً في مضيق كيرتش في جنوب أوكرانيا وروسيا.

وقالت أوكرانيا إن الحادث كان بمثابة "عمل عدواني" في حين روسيا ذكرات أن السفن دخلت مياهها الإقليمية بطريقة غير شرعية، حيث يتهم كلا الجانبين بعضهما البعض بانتهاك معاهدة 2003 التي تضمن حرية الوصول لمضيق كيرتش وبحر آزوف.

ووجه بوروشنكو رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: "ياسيد بوتين، أرجوكم أخرجوا من أوكرانيا".

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