2018/11/28 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح مصرف الموصل (BMFI)، المدرج ببورصة العراق، في 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 23.6%، على أساس سنوي.

وأظهرت النتائج المالية تحقيق البنك لأرباح 6.47 مليار دينار (5.37 مليون دولار) في 9 أشهر من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 5.24 مليار دينار (4.35 مليون دولار)، أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج نمو إيرادات البنك من العمليات المصرفية في 9 أشهر بنسبة 38.34%، لتصل إلى 11.17 مليار دينار، مقارنة بنحو 8.08 مليار دينار في 9 أشهر من العام الماضي.

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