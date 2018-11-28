English | وظائف


رحلة خروج محمد بن سلمان من أزمة خاشقجي
2018/11/28 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سارة مصطفى خلال الأشهر الأخيرة هاجمت الصحف الغربية وخصوصا الصحف الامريكية والبريطانية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هجوما مبطنا على خلفية قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد مراجعته للقنصلية السعودي في مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء الماضي.

كما أن هذه القضية سببت موجة كبيرة من الغضب بين الأمراء السعودية والقادة الأروبيين.

حيث تشير صحيفة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة خروج محمد بن سلمان من أزمة خاشقجي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة خروج محمد بن سلمان من أزمة خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).


كامل التفاصيل في: الصحافة المستقلة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ١١
⋙ زراعة كربلاء: نصب وتحديث المصائد الفرمونية الخاصة بحشرة التوتا ابسلوتا
⋙ لوكاكو يدعم البرتغالي مورينيو
⋙ أياكس أمستردام يحدد ثمن الثنائي المطلوب في برشلونة
⋙ الزراعة تمنع استيراد عدد من المحاصيل لوفرتها
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ١١
⋙ شاهد بالفيديو | "عبدالمهدي" يوافق على مقترحات تخفيف الزحامات المرورية في العاصمة بغداد ...
⋙ بالصور.. منظمة الصحة العالمية ترسل 13 طن من الأدوية المنقذة للحياة الى مستشفى الشرقاط
الأكثر شيوعا