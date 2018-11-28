رحلة خروج محمد بن سلمان من أزمة خاشقجي

2018/11/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة مصطفى خلال الأشهر الأخيرة هاجمت الصحف الغربية وخصوصا الصحف الامريكية والبريطانية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هجوما مبطنا على خلفية قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بعد مراجعته للقنصلية السعودي في مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء الماضي.كما أن هذه القضية سببت موجة كبيرة من الغضب بين الأمراء السعودية والقادة الأروبيين.حيث تشير صحيفة …

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