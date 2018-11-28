عبدالمهدي يعلن اجراءات فعلية لمحافظة البصرة

2018/11/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا مع نواب محافظة البصرة ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة.وناقش الاجتماع اوضاع البصرة في مجالات الامن والاعمار وتوفير مياه الشرب والاستثمار والخدمات والزراعة والصناعة والسكن والصحة والطرق وتوفير فرص العمل وكل ما يتعلق بالمحافظة.وقدم النواب والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وقائد العمليات والشرطة عرضا مفصلا عن البصرة والمشاكل والعقبات التي تقف حائلا امام تقديم الخدمات لاهالي البصرة.وبين عبدالمهدي ان "البصرة لها خصوصية كبيرة ولدينا القدرة كحكومة مركزية ومحلية وسلطة تشريعية على ان يكون عملنا متكاملا لتقديم كل ما يخدم المحافظة وتجاوز العديد من العقبات والابتعاد عن الاتهامات المتبادلة".واشار الى اهمية توفير البيئة الاستثمارية الصحية من خلال اجراءات تنفيذية وتشريعية والذي سيكون له دور كبير في الاعمار وتوفير فرص العمل والخدمات.وفيما يخص التظاهرات اكد احقية المواطنين بالتظاهر السلمي وافساح المجال للتعبير باعتباره ممارسة ديمقراطية صحيحة وان تبقى في الحدود السلمية.وبعد استماع رئيس الحكومة لما عرضه كل نائب في شرح ومقترحات مفصلة وجه بالعمل المشترك لوضع الحلول للاشكالات التي تحول دون تقديم الخدمات لاهالي البصرة وان يتم وضع الحلول اللازمة لما عرضه النواب، مؤكدا ان الحكومة بدأت باجراءات فعلية لتقديم كل الدعم للمحافظة واهلها.

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