استقالة رئيس نادي الديوانية من منصبه

2018/11/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي حميد الحمداني من رئاسة النادي على خلفية الأزمة المالية التي يعاني منها النادي .

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