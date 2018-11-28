2018/11/28 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، عن توفر 6 درجات وظيفية باختصاصات مختلفة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المثنى: توفر 6 درجات وظيفية في اختصاصات مختلفة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المثنى: توفر 6 درجات وظيفية في اختصاصات مختلفة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس المثنى: توفر 6 درجات وظيفية في اختصاصات مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).