مجلس المثنى: توفر 6 درجات وظيفية في اختصاصات مختلفة

2018/11/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، عن توفر 6 درجات وظيفية باختصاصات مختلفة.

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