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نائب يكشف عن منح الأكراد وزارتين جديدتين بصفقة هذه تفاصيلها
2018/11/28 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف اليوم النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال الدين، عن حصول اتفاق بمنح الكرد وزارتين جديدتين في حكومة عبد المهدي.

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