2018/11/28 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اليوم النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال الدين، عن حصول اتفاق بمنح الكرد وزارتين جديدتين في حكومة عبد المهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن منح الأكراد وزارتين جديدتين بصفقة هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن منح الأكراد وزارتين جديدتين بصفقة هذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).