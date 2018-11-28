قاتل يطهي حبيبيته لوجبة عشاء!!

2018/11/28 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ أقدم رجل امريكي على ارتكاب جريمة بشعة هزت الرأي العام الامريكي، حينما قام بقتل حبيبته السابقة وتناول اجزاء من قلبها ودماغها اثناء وجبة عشاء.وقالت صحيفة ” “ميرور” البريطانية، إن الشرطة قد عثرت على جثة تامي لو بلانتون (46 عاماً) بصورة بشعة تظهر أن أجزاء من جسمها مفقودة، لافتا الى انها وجهت […]

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