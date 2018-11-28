القوات اليمنية: حجب بث قناة المسيرة جريمة أخرى من جرائم التحالف السعودي

2018/11/28 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء ( 28 تشرين الثاني 2018 )، إقدام التحالف السعودي على حجب بث قناة المسيرة الفضائية جريمة أخرى تضاف إلى رصيد جرائم التحالف للتعتيم على نقل ما يقترفه من مجازر بشعة في اليمن على مدى أربعة أعوام وتعرضه لهزائم ميدانية وإعلامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم العميد يحيى سريع، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وتابعته الغدير، إن "حجب بث القناة يمثل انتهاكا صارخاً لقانون الصحافة وحرية الإعلام ويأتي في إطار محاولاتهم اليائسة لإسكات صوت الحقيقة وإخفاء جرائمهم البشعة التي يرتكبونها بحق شعبنا اليمني.وأضاف إن "قناة المسيرة الفضائية مثَّلت صوت الشعب اليمني في نقل الجرائم التي يرتكبها العدوان إلى العالم الحر".واعتبر سريع أن "هذا الإجراء يأتي في إطار عزم العدوان على التصعيد وارتكاب مزيد من المجازر البشعة بحق الأبرياء من أبناء الشعب اليمني"، مؤكداً أن الصوت الحر لن يخفت عن إيصال الرسالة الإعلامية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني ونضاله وكفاحه المسلح ضد الغزاة والمحتلين عبر كافة وسائل الإعلام الوطني".انتهى.ص.هـ.ح.





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