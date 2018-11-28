2018/11/28 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 28 تشرين الثاني / نوفمبر : اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان ، الاربعاء ، عن قلقها البالغ من تنامي ظاهرة العنف تجاه المؤسسات التعليمية في المحافظات ، مشددة ، على ” اهمية احترام المعلم والحفاظ على كرامته وحقوقه من الانتهاك ” .

وطالبت المفوضية الحكومة العراقية ووزارة التربية ومجلس محافظة نينوى بـ” أتخاذ الأجراءات القانونية تجاه محافظها لتجاوزه المباشر على الهيئات التعليمية ، اضافة الى دعوة المسؤولين في مديريات التربية الى توجيه كوادرهم بعدم اللجوء الى الضرب كوسيلة عقاب تجاه الطلبة وتكثيف الزيارات الدورية من قبل دوائر الاشراف والمراقبة واطلاعهم على الاسس الصحيحة لطرائق التربية والتعليم” .

الى ذلك قدم محافظ نينوى، نوفل العاكوب، اعتذاره لمدير مدرسة (عبد الله بن جابر) ، بعد انتشار شريط فيديو للمحافظ، وهو يوبخ المدير، على خلفية ضربه لعدد من طلبته، ويأمر بنقله، حيث اثارت الطريقة التي عاقب بها محافظ نينوى ، مدير المدرسة لضربه طلبته، ردود افعال غاضبة رسمية وشعبية، فيما أكد نواب عن المحافظة عزمهم استجوابه في البرلمان.

بدوره قال ، أحمد شخير هليل، مدير مدرسة (عبد الله بن جابر) ، الذي تعرض لتوبيخ من قبل المحافظ وخلال جلسة صلح جمعتهما، أن ” المحافظ وجه بالابتعاد عن العقاب الجسدي ونحن بدورنا نشدد على اتباع الطرق القانونية في حل المشاكل وعدم التجاوز على أي منتسب، لكوننا في بلد متعلم ومتحضر”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاكوب يعتذر وحقوق الانسان تطالب بمعاقبته ..ومدير المدرسة : الصلح خير) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاكوب يعتذر وحقوق الانسان تطالب بمعاقبته ..ومدير المدرسة : الصلح خير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).