العراق والامم المتحدة يناقشان الاوضاع السياسية واكمال التشكيلة الحكومية

2018/11/28 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 28 تشرين الثاني / نوفمبر : بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الاربعاء، مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ، يان كوبيتش ، الاوضاع السياسية في البلد واكمال التشكيلة الحكومية واجتماع مجلس الامن الدولي بخصوص العراق واعمار العراق ودخول الشركات الاستثمارية، اضافة الى الاوضاع في المنطقة والعقوبات الامريكية على ايران .

ونقل كوبيتش التأييد والارتياح الدولي الواسع تجاه الحكومة الجديدة من خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي خصصت جلسته للعراق، مؤكدا ” دعم الامم المتحدة الكامل والمجتمع الدولي للحكومة الحالية” .

واعربت بعثة الامم المتحدة تأييدها لفتح المنطقة الخضراء والتأكيد على التزام البعثة بالقرارات السيادية العراقية والتعاون لتنفيذها .



انتهى اح

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