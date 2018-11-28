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العراق والامم المتحدة يناقشان الاوضاع السياسية واكمال التشكيلة الحكومية
2018/11/28 | 17:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد – عراق برس – 28 تشرين الثاني / نوفمبر : بحث  رئيس مجلس الوزراء  عادل عبد المهدي ، اليوم الاربعاء، مع  رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق  ، يان كوبيتش ، الاوضاع السياسية في البلد واكمال التشكيلة الحكومية واجتماع مجلس الامن الدولي بخصوص العراق واعمار العراق ودخول الشركات الاستثمارية، اضافة الى الاوضاع في المنطقة والعقوبات الامريكية على ايران .

ونقل  كوبيتش التأييد والارتياح الدولي الواسع تجاه الحكومة الجديدة  من خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي خصصت جلسته للعراق، مؤكدا ” دعم الامم المتحدة الكامل والمجتمع الدولي للحكومة الحالية” .

واعربت بعثة الامم المتحدة تأييدها لفتح المنطقة الخضراء والتأكيد على التزام البعثة بالقرارات السيادية العراقية والتعاون لتنفيذها .

انتهى اح

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