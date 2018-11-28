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قد تراه ولا تعرف معناه ماذا يعني شعار الطب عصا يلتف عليها حية
2018/11/28 | 17:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية يرجع اصل رمز الحية والكاس الى القرن السابع قبل الميلاد..

حيث كان الاغريق يعتقدون فى السحر والشعوذة لعلاج الامراض..وكان من بين هؤلاء الذين يمارسون هذه الوسيلة الحكيم الاغريقى”اسكيلابيوس”…الذى كان يعالج المرضى بلمسة من يده او عصاه او بلمسة من لسان حيته التى كانت ترافقه دائما..ولقد عثر على تماثيل كثيرة لهذا الحكيم …

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