2018/11/28 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية يرجع اصل رمز الحية والكاس الى القرن السابع قبل الميلاد..حيث كان الاغريق يعتقدون فى السحر والشعوذة لعلاج الامراض..وكان من بين هؤلاء الذين يمارسون هذه الوسيلة الحكيم الاغريقى”اسكيلابيوس”…الذى كان يعالج المرضى بلمسة من يده او عصاه او بلمسة من لسان حيته التى كانت ترافقه دائما..ولقد عثر على تماثيل كثيرة لهذا الحكيم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قد تراه ولا تعرف معناه ماذا يعني شعار الطب عصا يلتف عليها حية صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قد تراه ولا تعرف معناه ماذا يعني شعار الطب عصا يلتف عليها حية) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قد تراه ولا تعرف معناه ماذا يعني شعار الطب عصا يلتف عليها حية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).