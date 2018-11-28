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«داعش» يدعو «الذئاب المنفردة» لاستغلال احتجاجات فرنسا.. وماكرون: لن أتراجع
2018/11/28 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فى الوقت الذى تسعى فيه داعش لاستغلال أحداث الشغب فى فرنسا لتنفيذ مخططات إرهابية، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تفهمه لـ«حالة الغضب»

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