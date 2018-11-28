«داعش» يدعو «الذئاب المنفردة» لاستغلال احتجاجات فرنسا.. وماكرون: لن أتراجع

2018/11/28 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى الوقت الذى تسعى فيه داعش لاستغلال أحداث الشغب فى فرنسا لتنفيذ مخططات إرهابية، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تفهمه لـ«حالة الغضب»

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