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الموافقة على اعادة ١٠٠ ميكا واط الى كركوك
2018/11/28 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن محافظ كركوك راكان سعيد، الاربعاء، عن موافقة وزير الكهرباء على اعادة ١٠٠ ميكا واط الى المحاقفظة.وقالت مكتب سعيد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمت الموافقة على اعادة ١٠٠ ميكا واط، اليوم، على ان يتم اعادة الطاقة المتبقية والبالغة ١٥٠ ميكا خلال الايام القادمة".

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