رابطة التأمين الإسلامي في لندن تنشر مبادئ إرشادية للتكافل

2018/11/28 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رابطة التأمين الإسلامي في لندن إنها وضعت مجموعة من المبادئ الإرشادية التي تغطي التأمين الإسلامي (التكافل) في محاولة تساهم في تذليل العقبات التي تقيد قدرات القطاع.

وذكرت رابطة التأمين الإسلامي، التي تأسست في عام 2015، أن إطار عملها سيساعد ضامني التأمين على إنشاء نوافذهم الإسلامية الخاصة بهم، والتي يمكنهم عبرها تقديم تغطية للتأمين وإعادة التأمين تتوافق مع الشريعة.

وستساعد هذه الخطوة سوق التأمين في لندن على حل مشكلة نقص القدرات لشركات التكافل التي تقع أسواقها الرئيسية في الخليج وجنوب شرق آسيا.

وقال ماكس تايلور رئيس رابطة التأمين الإسلامي “هذه المبادئ تهدف لطمأنة العاملين في السوق والأهم من ذلك عملاء (التأمين) الإسلامي في أنحاء العالم”.

وأضاف “إنها ليست فقط فرصة كبيرة للندن للدخول في مخاطر جديدة وأسواق جديدة، وإنما ينطوي الأمر أيضا على انعكاسات أوسع نطاقا”.

وكشفت بيانات تومسون رويترز أن شركات التكافل التي تتركز أسواقها الأساسية في الخليج وجنوب شرق آسيا تملك أصولا بلغ إجمالي قيمتها 46 مليار دولار عالميا في 2017.

وكانت قدرة شركات التكافل محدودة في تحمل مخاطر تجارية كبيرة لأسباب من بينها صغر حجم النشاط.

كما أن خيارات إعادة التأمين قليلة، وتضطر بعض الشركات لإعادة التأمين عبر قنوات تقليدية، وهي ممارسة يسمح بها مبدأ الضرورة.

غير أن علماء القطاع يشككون فيما إن كانت مثل هذه الاستثناءات مازالت قابلة للتطبيق في السوق المتنامية ويشجعون على إيجاد بدائل.

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