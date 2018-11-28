2018/11/28 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: حجب قناة المسيرة إقرار بعجز ترسانة العدو الإعلامية أمام تأثير القناة

عبد السلام: لقناة المسيرة النصيب الأوفر في فضح أهداف العدوان على اليمن وكشف جرائمه ووحشيته

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