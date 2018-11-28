جولة محادثات جديدة حول سوريا في استانا تتمحور حول هدنة إدلب

2018/11/28 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

بدأ ممثلون عن إيران وروسيا وتركيا، اليوم الأربعاء، محادثات في استانا تستمر يومين تتمحور حول الهدنة التي أعلنت قبل عشرة أسابيع في إدلب بشمال سوريا، كما أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان.وقالت الوزارة في بيان إن "وفوداً من الدول الثلاث الراعية لمسار آستانا إضافة إلى وفد من الحكومة السورية والمعارضة باشروا جولة المحادثات".وأضاف البيان أن المحادثات التي ستناقش الأوضاع في محيط إدلب آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهادية في سوريا- ستركز أيضاً على تهيئة الأجواء لعودة اللاجئين والنازحين إضافة إلى إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب".وستتمثل الأمم المتحدة بموفدها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وفقاً للبيان، في الاجتماع المرجح أن يكون الأخير له بشأن النزاع السوري قبل مغادرته المنصب.والهدنة التي أعلنت قبل عشرة أسابيع، بات مصيرها مهدداً بعد هجوم كيماوي مفترض في حلب السبت ودفع روسيا إلى شن غارات على المنطقة العازلة قرب إدلب.ولم تعرف معطيات الهجوم المفترض على ثلاثة أحياء تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسبب الهجوم بمزيد من الضغوط على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف أيلول/سبتمبر لتجنب هجوم كبير يشنه النظام على إدلب.في أيلول/سبتمبر توصلت روسيا وتركيا التي تدعم فصائل معارضة، إلى اتفاق بشأن إقامة "منطقة منزوعة السلاح" حول إدلب لتجنب هجوم للقوات الحكومية على المنطقة التي يسكنها قرابة 3 ملايين شخص.لكن روسيا قالت الأحد إن طائراتها الحربية نفذت عمليات قصف هي الأولى لها على المنطقة منذ التوصل للاتفاق.وقالت موسكو إن الغارات جاءت ردا على قصف حلب من جانب "مجموعات إرهابية" انطلاقاً من منطقة واقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام في المنطقة المنزوعة السلاح.ومن المتوقع أن تختتم جولة محادثات استانا الخميس وهي الجولة الـ11 منذ بدء موسكو مساع دبلوماسية مطلع 2017.



وقد طغى هذا المسار على المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لانهاء النزاع في سوريا الذي أودى بحياة أكثر من 360 ألف شخص منذ آذار/مارس 2011.وحضرت الولايات المتحدة عدداً من جولات محادثات آستانا بصفة مراقب.



لكن الموفد الخاص إلى سوريا جيمس جيفري قال الأسبوع الماضي إن واشنطن لن تحضر الجولة الحالية.

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