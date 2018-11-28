الزراعة.. تمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها

2018/11/28 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاربعاء، منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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