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الزراعة.. تمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها
2018/11/28 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاربعاء، منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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