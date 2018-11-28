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مركز حقوق يطالب عبد المهدي بفتح تحقيق في الاعتداء على معلمين متظاهرين في البصرة
2018/11/28 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اليوم الاربعاء، الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، الذين يطالبون بحقوقهم في المحافظات العراقية كافة، وآخرها ما حدث من اعتداء،

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