مركز حقوق يطالب عبد المهدي بفتح تحقيق في الاعتداء على معلمين متظاهرين في البصرة

2018/11/28 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اليوم الاربعاء، الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، الذين يطالبون بحقوقهم في المحافظات العراقية كافة، وآخرها ما حدث من اعتداء،

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