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الداخلية تكشف غداً عن عصابات خطرة والجهد الأمني في
2018/11/28 | 17:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد:الفرات ينوز} أعلنت وزارة الداخلية، عن الكشف على عصابات خطرة غداً الخميس.ودعت في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، وسائل الاعلام "لحضور المؤتمر الصحفي الامني الذي يعقده المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء سعد معن والذي سيتناول مواضيع مهمة جداً بينها القبض على عصابات خطرة ومواد أخرى تتعلق بالجهد الأمني خاصة في موضوعة {الدكة العشائرية}".وأضاف ان" المؤتمر سيعقد في مديرية شؤون العشائر مجاور وزارة النفط مقابل شارع شركة الضلال الشارع الرئيسي لوزارة الداخلية يوم غد الخميس الساعة التاسعة والنصف صباحاً".انتهى

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