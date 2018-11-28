من ضمنها اللهانة والقرنابيط .. الزراعة تمنع سبعة محاصيل من دخول العراق

2018/11/28 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، منع استيراد محاصيل سبعة محاصيل زراعية اعتبارًا من الشهر المقبل.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف، إن الوزارة منعت استيراد محاصيل (البطاطا ،الباذنجان،اللهانة ،القرنابيط ، الجزر ،الشجر، النبق) من جميع المنافذ الحدودية واعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، وذلك لوفرة المنتج المحلي.وأوضح النايف أن القرار منح عشرة أللمستوردين […]

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