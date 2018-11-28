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مصدر قضائي يكشف لـ”ناس” خفايا شمول عبد الفلاح السوداني بالعفو العام
2018/11/28 | 17:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس كشف مصدر قضائي، الاربعاء، تفاصيل شمول وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني، بقانون العفو العام، مشيرا إلى أن “هذا القرار يتعلق بقضية واحدة فقط”.

وقال المصدر، في حديث لـ “ناس”، اليوم (28 تشرين الثاني 2018)، إن “قرار شمول السوداني بالعفو العام، يخص قضية واحدة، من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده”.

واضاف، […]

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