2018/11/28 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مصدر قضائي، الاربعاء، تفاصيل شمول وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني، بقانون العفو العام، مشيرا إلى أن “هذا القرار يتعلق بقضية واحدة فقط”.وقال المصدر، في حديث لـ “ناس”، اليوم (28 تشرين الثاني 2018)، إن “قرار شمول السوداني بالعفو العام، يخص قضية واحدة، من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده”.واضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر قضائي يكشف لـ”ناس” خفايا شمول عبد الفلاح السوداني بالعفو العام) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر قضائي يكشف لـ”ناس” خفايا شمول عبد الفلاح السوداني بالعفو العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).