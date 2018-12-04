جدول أعمال البرلمان: التصويت في جلسة اليوم على إكمال حكومة عبد المهدي

2018/12/04 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن جدول اعماله يتضمن التصويت اليوم على إكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.

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