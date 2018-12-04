هل تنتصر إرادة قطر وإيران؟..الكابينة الوزارية اليوم والصدر يحذر

2018/12/04 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا مجال للمهادنة بعد كل هذ الأسابيع الطويلة، التي مرت دون حسم الكابينة الوزارية لعادل عبد المهدي.ووفق تغريدة عاصفة للسيد مقتدى الصدر فإن عادل عبد المهدي يتحمل مسؤولية قرارته.

قائلا انه اختير لكونه شخصية مستقلة وعليه أن يبقى في هذا المربع وألا يخرج منه وأن يحافظ على العراق ويعمل عل تفعيل علاقاته العربية والدولية..

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