حزب الله معني بإبقاء المواجهة مع الحريري ضمن السقف السياسي دون المغامرة أمنيا

2018/12/04 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – نجحت الاتصالات التي نشطت على أعلى مستوى خلال الساعات الماضية في احتواء التصعيد الخطير الذي بلغ مداه مساء السبت في

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