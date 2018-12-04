عبدالمهدي يبعد قيادات أمنية محسوبة على إيران

2018/12/04 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أطلق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حملة تعديلات واسعة في المناصب الأمنية العليا في العراق، مستغلا توليه مسؤولية إدارة حقيبتي

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