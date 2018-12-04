خاص موازين نيوز : الحكومة ترسل اسماء المرشحين الذين سيشغلون الحقائب الوزارية الشاغرة

2018/12/04 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص موازين نيوز : ترشيح القاضي دارا نور الدين لوزارة العدل

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