مصدر سياسي يكشف عن صفقات فساد تتعلق بأحد نواب نينوى

2018/12/04 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي مطلع عن صفقات فساد جديدة تتعلق بأحد نواب محافظة نينوى.

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