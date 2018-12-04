الدوري الألماني: تعادل نورمبرغ وليفركوزن

2018/12/04 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم باير ليفركوزن بهدف للاعب وسطه الدولي الواعد كاي هافرتس (19 عاما) في الدقيقة 29 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة، وأدرك النمساوي جورج مارغريتر التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 بتسديدة بيسراه أيضاً من داخل المنطقة.

وعاد باير ليفركوزن لنتائجه المتواضعة وسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الثماني الأخيرة التي اكتفى فيها بفوزين.

وانفرد باير ليفركوزن بالمركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق فرايبورغ الذي خسر أمام مضيفه بوروسيا دورتموند المتصدر صفر-2 السبت، وشالكه المتعادل مع مضيفه هوفنهايم 1-1 السبت أيضاً.

ولم تكن حال نورمبرغ أفضل من باير ليفركوزن، وواصل فشله في تحقيق الفوز للمباراة السابعة توالياً، محققا تعادله الخامس هذا الموسم مقابل فوزين وست هزائم.

ورفع نورمبرغ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام شتوتغارت الفائز على ضيفه أوغسبورغ 1-صفر السبت عندما تخلص من المركز الأخير.

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