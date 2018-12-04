القيعي: أنهينا صفقة محمد محمود في نصف ساعة

2018/12/04 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن صفقة محمد محمود لاعب وادي دجلة للنادي الأهلي، انتهت في خلاص نصف ساعة.

وأعلن الأهلي، حصوله على خدمات محمد محمود لاعب وادي دجلة منذ أيام، ليصبح أولى تدعيمات القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: "المفاوضات سارت بشكل سريع مع وادي دجلة، بعد تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي بالتعاقد مع اللاعب".



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وواصل: "ماجد سامي رئيس وادي دجلة، سافر ألمانيا من أجل الاطمئنان على صحة الخطيب قبل إعلان الصفقة".

وتابع: "اللاعب حضر ومعه وكيل أعماله نادر شوقي، وفي وجود لجنة التعاقدات بالأهلي، انتهت الأمور في أقل من نصف ساعة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بعد الانتهاء من توقيع العقود، أبلغت سيد عبد الحفيظ وهو في حافلة الفريق عقب مباراة بتروجيت الأخيرة في الدوري كي يعلن عن الصفقة".

الجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، انضم بعقد مدته أربع سنوات ونصف لصفوف القلعة الحمراء.





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